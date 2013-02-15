Пабат вже може дихати самостійно - ЗМІ

Поруч з Олександром знаходиться його дружина Іванна

Депутат Київради Олександр Пабат, який серйозно постраждав від вибуху салюту і зараз лікується в німецькій клініці, страждає від сильних болів.

Про це повідомляє «Сегодня» з посиланням на оточення, близьке до сім`ї депутата.

За інформацією видання, Олександр уже прийшов до тями. Він відключений від апарату штучного дихання і самостійно дихає.

Їсть він теж сам, правда, поки через трубочку. Відомо, що йому провели одну операцію, яка закінчилася успішно.

Лікарі запевняють, що зір у одному оці йому врятували. Поряд з ним знаходиться його дружина Іванна.

Нагадаємо, Олександр Пабат в кінці січня відзначав на дачі день народження сина. На честь дитини запускали салют, однак він чомусь не спрацював. Коли Олександр нахилився над пристроєм, щоб подивитися, в чому справа, пролунав вибух, одна з ракет потрапила йому в обличчя.

В результаті події депутат втратив одне око.