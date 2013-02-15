У Києві закрили реабілітаційний центр для інвалідів

У Солом’янському районі Києва влада закрила унікальний осередок розвитку дітей з особливими потребами «Соціально-реабілітаційний центр для дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Родина».

Про це «Українській правді. Київ» повідомили батьки дітей, які займалися в центрі.

У листі батьки наголосили, що оголошують безстрокову акцію протесту проти свавілля чиновників.

«Із закриттям центру втрачається унікальна методика адаптації дітей-інвалідів до життя, адже влада знищує понад 12 років досвіду, здобутків і напрацювань центру, який надавав реальну підтримку родинам з особливими дітьми, опікувався дітьми та молоддю незалежно від віку, важкості діагнозу та територіальної приналежності, мав велику кількість діючих і запланованих проектів», – йдеться в листі.

За словами батьків, за період існування Центру близько 300 сімей отримали підтримку, 19 дітей отримали можливість відвідувати державні заклади освіти. У 2012 році на реабілітації у Центрі перебувало 29 дітей віком до 18 років та 11 молодих інвалідів.

«Практично всі програми центру «Родина» реалізовувалися за кошти батьків і благодійників, на базі громадської організації. Державне фінансування центру складало всього лише 25-75 тисяч гривень на рік», – йдеться в повідомленні.

Батьки і громадські активісти упевнені, що відбувається «рейдерське захоплення» приміщення зі сторони державних чиновників.

«Нова директор відразу замінила замки і, по суті, закрила членам ГО «Родина», які 12 років створювали Центр, доступ до приміщення. Хоча ремонт, навчальне устаткування, реабілітаційне обладнання, сенсорна кімната, мікроавтобус, методичні та робочі матеріали – все робилося за кошти благодійників та батьків і є на балансі ГО «Родина», – йдеться в листі.

Активісти наголосили, що на працівників центру та батьків чиниться тиск.

«З боку низки чиновників нам було вказано, що у випадку повторних звернень і підняття згаданих питань наше становище лише погіршиться, погрожували судовою тяганиною за спроби запрошувати пресу та телебачення для висвітлення цього питання», – йдеться в листі.

Батьки та активісти наголосили, що «численні звернення до КМДА та Солом’янської райдержадміністрації щодо виправлення ситуації результату не дали».