Швидкісний трамвай на Троєщині перевіз мільйон пасажирів

Трамваєм щодня користується 14-16 тисяч киян

Київський швидкісний трамвай на Троєщині за 3,5 місяці роботи перевіз понад 1 мільйон пасажирів від станції «Милославська» до станції «Троєщина-2», із яких понад 850 тисяч скористалися пересадочним вузлом на міську електричку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, лише в перший день роботи швидкісного трамвая було перевезено близько 9 тисяч мешканців Троєщини. Наразі щоденно в робочі дні цією лінією користується 14-16 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, що дістатися правобережної частини Києва мешканці Троєщини можуть усього за 2 гривні, придбавши комбінований квиток «Міська електричка – трамвайні маршрути №№ 4, 5, спеціальні автобусні маршрути №№ 59, 60, 61 та тролейбусний маршрут № 2». Такий комбі-квиток не лише зручний у використанні, а й дозволяє пасажирам економити, адже його вартість на 1-2 гривні дешевша, ніж вартість квитків на трамвай та на електричку, придбаних окремо.