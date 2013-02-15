В опозиції розповіли, коли займуться київськими виборами

Депутат від «УДАРу» Валерій Карпунцов

Політична партія «УДАР» та ВО «Батьківщина» будуть вимагати у Верховній Раді розгляду законопроектів щодо призначення виборів мера Києва та Київради на 2013 рік одразу після вирішення питання із особистим голосуванням народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу в Інституті Горшеніна повідомив народний депутат від «УДАРу» Валерій Карпунцов.

«У нас є пул напрацьованих нормативно-правових актів, які розв’язують питання у законодавчому полі по місту Києву. Це законопроекти «УДАРу» і «Батьківщини». Ми будемо наполягати, щоб вони виносились на розгляд першочергово. Це буде перше питання одразу після вирішення питання із особистим голосуванням», – підкреслив депутат.

За його словами, окрім питання призначення виборів у столиці на 2013 рік, опозиція хоче розглянути законопроекти щодо розширення повноважень Київського міського голови та запровадження двотурової системи голосування під час виборів мера столиці.

Присутня на круглому столі народний депутат від «Батьківщини» Олександра Кужель також додала, що опозиція виноситиме на розгляд парламенту законопроект про відновлення інституту районних у місті Києві рад та ліквідації райадміністрацій.

Як зазначив голова Комітету виборців України Олександр Черненко, повноваження столичного міського голови завершились ще у минулому році, а термін дії Київради спливає 28 травня. Тому, на його думку, найзручніша дата проведення виборів – 2 червня 2013 року. Він також додав, що з огляду на те, що у столиці 1100 виборчих дільниць, на забезпечення проведення виборів у столиці необхідно близько 70 млн грн.

Разом із тим, за словами народного депутата Олега Ляшка (позафракційний), вибори у столиці цього року можуть не відбутись, якщо влада не знайде кандидата, який би гарантовано отримав перемогу. О.Ляшко також зазначив, що його Радикальна партія прийняла рішення брати участь у виборах до Київради і він розраховує на підтримку не менше 10% киян. Щодо участі у мерській кампанії, то О.Ляшко рішення ще не прийняв.