Київська чиновниця попалася на хабарі у 10 тисяч
13:14, 15 лютого 2013Київ
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Відкрито кримінальне провадження
Жінка отримала хабара від приватного підприємця
У Києві за одержання хабара в розмірі 10 тис. грн затримано чиновницю комунального автотранспортного підприємства.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, вона вимагала та одержала хабара від приватного підприємця за підписання договору на обслуговування його автотранспорту та надання в оренду частини території вказаного підприємства.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).
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