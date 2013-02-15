Київська чиновниця попалася на хабарі у 10 тисяч

Жінка отримала хабара від приватного підприємця

У Києві за одержання хабара в розмірі 10 тис. грн затримано чиновницю комунального автотранспортного підприємства.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, вона вимагала та одержала хабара від приватного підприємця за підписання договору на обслуговування його автотранспорту та надання в оренду частини території вказаного підприємства.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).