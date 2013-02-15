У Києві зіткнулися чотири автомобілі і маршрутка (фото)

В результаті ДТП постраждали четверо людей

У четвер, 14 лютого, на Харківському шосе, 46 у Дарницькому районі Києві відбулося зіткнення чотирьох автомобілів і маршрутного таксі.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві, інформація про ДТП надійшла від оперативного чергового ДАІ о 15:54.

За попередньою версією, автомобіль Fiat Doblo, що рухався з Ленінградської площі у напрямку Борисполя, виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок цього відбулось зіткнення з іншим транспортним засобом – Daewoo Lanos.

Через певний час до них «долучились» Lada, BMW та маршрутне таксі «Богдан», які тримали рух позаду Fiat і Daewoo.

Внаслідок ДТП водіїв Fiat Doblo і Daewoo Lanos було затиснуто в автобілях між панеллю приладів та сидінням. Рятувальники за допомогою шансового інструменту визволили постраждалих.

Каретою швидкої медичної допомоги водіїв та ще двох пасажирів автівок було госпіталізовано.

Водії та пасажири Lada, BMW та маршрутного авто «Богдан» у результаті події не постраждали.

Причину дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують правоохоронні органи.

Фото: ГУ ДСНС України у м. Києві