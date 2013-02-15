Суддя, що роздав землі на Київщині, може уникнути покарання

Суд відмовився коментувати дії свого працівника / Фото: job-sbu.org

Суддя Обухівського районного суду, який займався махінаціями із землями на Київщині, досі обіймає своє посаду.

Більш того, на думку юристів, він може взагалі уникнути покарання, повідомляє ТСН.

Прокуратура виявила земельні махінації випадково під час позапланової перевірки земельних суддівських рішень.

Виявилося, що суддя фактично роздавав ліси на Київщині. Приміром, майже 9 гектарів зелених насаджень в Обухівському районі суддя забрав у держави, визнав їх землями сільськогосподарського призначення і розділив між дев`ятьма особами.

В свою чергу, суд відмовився коментувати дії свого працівника.

Ім`я підозрюваного, поки триватиме судовий процес, не розголошується. Але в прокуратурі кажуть, що він займав одну із керівних адміністративних посад в суді.

Провину судді прокуратура вважає доведеною і вже передала справу до суду.

Але випадки, коли ліс визнають не лісовою зоною, трапляються досить часто, особливо на Київщині. Щороку їх фіксують десятками, а то і сотнями.

Не дивина і те, що підозрюваний у махінаціях суддя і надалі обіймає свою посаду. Згідно з українським законодавством, обвинуваченого в чомусь представника Феміди не тільки важко засудити, а й навіть звільнити.