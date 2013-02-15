У Київській області викрили 60 корупціонерів

Загальна сума збитків становить більше 39 млн грн / Фото: «Сегодня»

Завдяки вжитим організаційно-практичним заходам у 2012 році прокуратурою Київської області розслідувано та направлено до суду 56 кримінальних справ про корупційні злочини стосовно 60 осіб.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, зокрема, до суду з обвинувальними висновками спрямовано кримінальні справи:

- за привласнення, розтрату майна або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України) – 2;

- за зловживання владою, або службовим становищем (ст. 364 КК України) – 22;

- за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права (ст. 364-1 КК України) – 1;

- за перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) – 9;

- за перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 365-1 КК України) – 1;

- за одержання хабара (ст. 368 КК України) – 16;

- за комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 368-3 КК України) – 1;

- за постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (ст. 375 КК України) – 1.

У кримінальних справах про злочини з ознаками корупційних діянь, досудове розслідування у яких закінчено органами прокуратури, загальна сума збитків становить більше 39 млн грн. З них 4,2 млн грн відшкодовано, на решту суми накладено арешт.

Як зазначили у прес-службі, питання протидії корупції перебуває на постійному контролі прокуратури області.