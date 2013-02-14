Ртуть з Києва вирішили вивезти за кордон

В ході круглого столу експерти вирішували, як очистити Київ від ртуті / Фото: Life Globe

Ртутьвмісні речовини з території київського заводу «Радикал» планують вивезти за межі України.

Про це під час круглого столу, на якому фахівці обговорювали екологічні проблеми заводу «Радикал» та шляхи їх вирішення, повідомила директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації Людмила Денисюк.

«Міська влада стурбована тією ситуацією, яка склалася на території колишнього хімічного заводу «Радикал». Ми повинні позбавити киян від цього небезпечного сусідства. У минулому році ми профінансували відповідні дослідження та оцінку реального стану небезпеки для людей і сьогодні під час круглого столу переконалися, що фахівці провели серйозну роботу в цьому напрямку», – цитує Денисюк прес-служба КМДА.



За її словами, вчені розробили техніко-економічне обґрунтування, а також провели дослідження повітря, ґрунту і споруд, що знаходяться на території заводу.

«Зараз ми бачимо декілька варіантів вирішення цього питання, однак, імовірно, що частина ртутьвмісних речовин буде вивезена за межі України, де існують відповідні технологічні потужності», – зазначила директор Департаменту промисловості.

Також вона запевнила, що міська влада на чолі з Олександром Поповим приділяє питанню утилізації небезпечних відходів дуже серйозну увагу, оскільки від цього залежить життя і здоров`я киян. Так, у минулому році вперше від небезпечного берилію повністю була очищена територія заводу «Захід».