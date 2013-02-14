Суд остаточно заборонив забудову Печерських пагорбів

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18:19, 14 лютого 2013
Київ
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На Кіквідзе збиралися будувати житловий комплекс

Забудовник не погодив проект з органами архітектури і містобудування / Фото: «Українська правда»

Київський апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг забудовника житлового комплексу на вулиці Кіквідзе, 23.

Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

У відомстві нагадують, що Київрадою у 2006 році було укладено з ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» та ТОВ «Український фонд розвитку регіонів» два договори оренди понад 2 га землі уздовж вулиці Кіквідзе, 23 – між будинками по вулиці Вільшанській та вулиці Підвисоцького.

Договори були укладені для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового, офісно-торговельного і спортивно-оздоровчого комплексу з вбудованою інфраструктурою та підземним паркінгом.

Прокурорською перевіркою встановлено, що забудовником проект відведення земельної ділянки не було погоджено з органами архітектури, охорони культурної спадщини та містобудування, а також природоохоронними та санітарно-епідеміологічними органами.

Господарський суд визнав недійсними договори оренди понад 2 га землі, укладені Київрадою з ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» (1,69 га) та ТОВ «Український фонд розвитку регіонів» (0,64 га).

Апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги забудовника на рішення суду першої інстанції щодо визнання недійсними договорів оренди землі, де було розпочато незаконне будівництво. Рішення Господарського суду Києва залишені без змін.

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