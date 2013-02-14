У центрі Києва горіла лазня (фото)
Евакуйовано двох людей
Лазня розташована на Пушкінській, 19
У четвер, 14 лютого, у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Пушкінській, 19 загорілася лазня.
Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру об 11.06, інформує прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві.
За вказаною адресою оперативно прибули солом’янські рятувальники. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували двох мешканців оселі.
О 11:25 пожежу було ліквідовано. Вогнем пошкоджено обшивку лазні, закопчено стіни та стелю.
Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електропроводів.
На місці події працювали два пожежно-рятувальні підрозділи Солом’янського управління цивільного захисту ГУ ДСНС України у м. Києві.
Фото: ГУ ДСНС України в Києві