У центрі Києва горіла лазня (фото)

Лазня розташована на Пушкінській, 19

У четвер, 14 лютого, у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Пушкінській, 19 загорілася лазня.

Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру об 11.06, інформує прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві.

За вказаною адресою оперативно прибули солом’янські рятувальники. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували двох мешканців оселі.

О 11:25 пожежу було ліквідовано. Вогнем пошкоджено обшивку лазні, закопчено стіни та стелю.

Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електропроводів.

На місці події працювали два пожежно-рятувальні підрозділи Солом’янського управління цивільного захисту ГУ ДСНС України у м. Києві.

Фото: ГУ ДСНС України в Києві