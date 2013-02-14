Омельченко заявив, що його джип сам врізався в огорожу

За словами Омельченка, ніякого ДТП не було

На момент ДТП за участю автомобіля колишнього мера Києва Олександра Омельченка останнього не було за кермом.

Про це він заявив у коментарі «Сегодня».

За словами екс-градоначальника, він вийшов з машини біля станції метро «Арсенальна», щоб купити свіжу пресу.

«Вийшовши з машини, я залишив двері відчиненими, як зазвичай і роблю. Адже мені потрібно всього дві хвилини на покупку. Купивши газети, я побачив, що моя машина покотилася. Я навіть подумав, що її тихенько викрадають», – розповів Омельченко.

У цей момент на перехресті знаходився співробітник ДАІ, який відразу підняв жезл і зупинив рух.

«Я подумав, що він намагається врятувати мою машину від викрадачів. А потім інспектор мені розповів, мовляв, дивлюся, котиться машина без водія. Подумав, що водієві стало погано, і він відкинувся на спинку крісла і його не видно. Машина вперлася в бортик і трохи пошкодила крило. В цей час підійшов і я», – стверджує Омельченко.

«Так що ніякого ДТП, про який пишуть у ЗМІ, не було. Можете самі дізнатися про це в ДАІ », – підсумував він.

Як раніше повідомляв УНІАН, близько 9 години ранку біля станції метро «Арсенальна» джип Омельченка вилетів на смугу зустрічного руху і врізався в огорожу.