Омельченко заявив, що його джип сам врізався в огорожу
Автомобіль почав довільний рух
За словами Омельченка, ніякого ДТП не було
На момент ДТП за участю автомобіля колишнього мера Києва Олександра Омельченка останнього не було за кермом.
Про це він заявив у коментарі «Сегодня».
За словами екс-градоначальника, він вийшов з машини біля станції метро «Арсенальна», щоб купити свіжу пресу.
«Вийшовши з машини, я залишив двері відчиненими, як зазвичай і роблю. Адже мені потрібно всього дві хвилини на покупку. Купивши газети, я побачив, що моя машина покотилася. Я навіть подумав, що її тихенько викрадають», – розповів Омельченко.
У цей момент на перехресті знаходився співробітник ДАІ, який відразу підняв жезл і зупинив рух.
«Я подумав, що він намагається врятувати мою машину від викрадачів. А потім інспектор мені розповів, мовляв, дивлюся, котиться машина без водія. Подумав, що водієві стало погано, і він відкинувся на спинку крісла і його не видно. Машина вперлася в бортик і трохи пошкодила крило. В цей час підійшов і я», – стверджує Омельченко.
«Так що ніякого ДТП, про який пишуть у ЗМІ, не було. Можете самі дізнатися про це в ДАІ », – підсумував він.
Як раніше повідомляв УНІАН, близько 9 години ранку біля станції метро «Арсенальна» джип Омельченка вилетів на смугу зустрічного руху і врізався в огорожу.