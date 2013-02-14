Столичні чиновники попалися на розтраті 300 тисяч

Гроші витрачені при покупці медобладнання / Фото: Uainfo

Прокуратура Оболонського району Києва відкрила кримінальне провадження щодо посадовців Оболонської райдержадміністрації, які під час закупівлі медичного обладнання незаконно витратили майже 300 тис. грн бюджетних коштів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі районної прокуратури, Оболонською РДА у 2011 році за результатами тендеру було укладено договір купівлі-продажу апарату УЗ-діагностики для дитячої поліклініки № 1 вартістю 600 тис. грн.

Прокурорською перевіркою встановлено, що апарат було придбано за завищеною вартістю, оскільки різниця між вартістю придбання та митною вартістю ввезеного на територію України медичного обладнання – майже 300 тис. грн.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення» № 955 від 17.10.2008 на лікарські засоби та вироби медичного призначення, які закуповуються повністю або частково за бюджетні кошти, граничні постачальницько-збутові надбавки не можуть перевищувати 10% оптово-відпускної ціни, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки – 10% від закупівельної ціни.

Прокуратура внесла відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розслідування доручено Оболонському райуправлінню міліції.