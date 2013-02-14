Голова ще однієї райадміністрації Києва пішов у відставку

Голова Дніпровської райдержадміністрації Києва Олександр Шевчук написав заяву про відставку.

Про це у четвер повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, інформує «Тиждень.ua».

«У Дніпровському районі Шевчук Олександр Семенович вирішив піти на пенсію і така заява в мене є. Про Оболонський район поговоримо наступного тижня», – сказав Попов.

За його словами, призначення звільнених голів РДА у Києві Президент має зробити наступного тижня.

Нагадаємо, у січні Попов вніс подання Президенту про звільнення з посад керівників трьох районних держадміністрацій Києва: Голосіївської, Святошинсьокої і Подільської.