ЗМІ: Омельченко потрапив у аварію в центрі Києва

ДТП сталося біля станції метро «Арсенальна» / Фото: «Главком»

У Києві близько 9 години ранку біля станції метро «Арсенальна» джип колишнього мера Києва Олександра Омельченка вилетів на смугу зустрічного руху і врізався в огорожу.

Автомобіль Омельченко перегородив дорогу джипу Mercedes, який рухався по своїй смузі, але зіткнення вдалося уникнути, повідомляє «Главком».

На місце ДТП прибули співробітники ДАІ, які, поговоривши з екс-мером, відпустили його.

Як відомо, це вже не перша аварія за участю Омельченка. Так, 25 листопада 2009 року колишній мер Києва, рухаючись на автомобілі Mitsubishi Pajero з боку Конча-Заспи у напрямку Києва, скоїв наїзд на 48-річного чоловіка, який переходив проїжджу частину.

Від отриманих тілесних ушкоджень пішохід помер на місці події.