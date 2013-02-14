Станцію метро «Теремки» обіцяють закінчити до Дня Конституції

Станцію добудують або до Дня Києва, або до Дня Конституції

Голова Київської міської адміністрації Олександр Попов повідомив, що з ухваленням бюджету столиці з`явилася можливість стабільного фінансування добудови станції метро «Теремки», уточнивши, що найближчим часом буде виділено 100 млн. грн.

Про це О.Попов сказав під час ознайомлення з ходом пуску станції.

«З ухваленням міського бюджету у нас з`явилася можливість стабільно фінансувати будівництво, і уряд на цьому тижні ухвалив рішення про виділення 100 млн. грн на будівництво метрополітену. Таким чином, у нас сформовано бюджет цього будівництва», - сказав О.Попов.

Голова КМДА відзначив, що на даний момент завершене будівництво станції в цілому на 30%.

«Котлован зроблено на 50%, кріплення і перекриття на 60%, на 100% завершено будівництво вестибуля», - уточнив столичний голова.

У зв`язку з цим О.Попов сказав, що завершити запуск станції метро «Теремки» стане можливим у першому півріччі 2013 року, орієнтовно до Дня Києва.

«Є два варіанти, які ми можемо розглядати, це може бути День Києва або День Конституції України, тобто перше півріччя», - сказав О.Попов.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Олександр Попов заявляв, що введення в експлуатацію станції столичного метро «Теремки» можуть відкласти на три місяці, тобто до Дня Незалежності, через проблеми з фінансуванням.

За словами О.Попова, будівництво однієї станції та прокладання 1200 метрів шляхів на сьогоднішній день коштує до 800 млн. грн.

У бюджеті столиці на 2013 рік, який прийняла Київрада 8 лютого, передбачається виділення в цілому 750 млн. грн на будівництво станції метро «Теремки», Подільського мостового переходу і реконструкцію транспортної розв`язки на Поштовій площі.