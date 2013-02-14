Станцію метро «Теремки» обіцяють закінчити до Дня Конституції
На станцію виділять 100 мільйонів
Станцію добудують або до Дня Києва, або до Дня Конституції
Голова Київської міської адміністрації Олександр Попов повідомив, що з ухваленням бюджету столиці з`явилася можливість стабільного фінансування добудови станції метро «Теремки», уточнивши, що найближчим часом буде виділено 100 млн. грн.
Про це О.Попов сказав під час ознайомлення з ходом пуску станції.
«З ухваленням міського бюджету у нас з`явилася можливість стабільно фінансувати будівництво, і уряд на цьому тижні ухвалив рішення про виділення 100 млн. грн на будівництво метрополітену. Таким чином, у нас сформовано бюджет цього будівництва», - сказав О.Попов.
Голова КМДА відзначив, що на даний момент завершене будівництво станції в цілому на 30%.
«Котлован зроблено на 50%, кріплення і перекриття на 60%, на 100% завершено будівництво вестибуля», - уточнив столичний голова.
У зв`язку з цим О.Попов сказав, що завершити запуск станції метро «Теремки» стане можливим у першому півріччі 2013 року, орієнтовно до Дня Києва.
«Є два варіанти, які ми можемо розглядати, це може бути День Києва або День Конституції України, тобто перше півріччя», - сказав О.Попов.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Олександр Попов заявляв, що введення в експлуатацію станції столичного метро «Теремки» можуть відкласти на три місяці, тобто до Дня Незалежності, через проблеми з фінансуванням.
За словами О.Попова, будівництво однієї станції та прокладання 1200 метрів шляхів на сьогоднішній день коштує до 800 млн. грн.
У бюджеті столиці на 2013 рік, який прийняла Київрада 8 лютого, передбачається виділення в цілому 750 млн. грн на будівництво станції метро «Теремки», Подільського мостового переходу і реконструкцію транспортної розв`язки на Поштовій площі.