У Києві відкрилась виставка сучасного мистецтва (фото)

На виставці представлено живопис, графіку, скульптуру і фотографію / Фото: «Коментарі»

IV виставка-ярмарок Fine Art Ukraine 2013 відкрилась сьогодні у столичному Мистецькому арсеналі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, на виставці представлено широку палітру сучасного образотворчого мистецтва – живопис, графіку, скульптуру, фотографію, експозиції від провідних вітчизняних галерей та освітню програму.

Головний проект виставки – «Матч пойнт 88: за мить до нового життя». Це остання колекція радянської доби, зібрана на базі фондів Дирекції виставок Національної спілки художників України. За задумом авторів вона має стати спробою повернути українському суспільству призабуту радянську ланку історичного ланцюга і продемонструвати логіку суспільного розвитку та спадкоємність і безперервність української культурної традиції.

Серед спеціальних проектів також представлені: проект «Бебеля, 19. Квартирні виставки. Одеса, 1975-1979»; художній проект «Траєкторія»; проект Аліни Бачуріної «Маленька, біла ...»; «Несоціалістичний реалізм» від Михайла Ілька, «Експансія кольору» від Петра Лебединця, «Клуб українських митців (KУМ)» та «Школа фотографії» Віктора Марущенка.

Виставка працюватиме 14-24 лютого.

Голова КМДА Олександр Попов, який оглянув експозицію, сказав: «Такі проекти потрібні столиці, адже це частина нашої ментальності, втілення нашого прагнення до культури. Мені приємно, що саме столичний Мистецький арсенал вкотре утверджується на позиції законодавця культурної моди в Україні».