Біля «Олімпійського» завтра обмежать паркування

На «Олімпійському» пройде футбольний матч / Фото: tov-tob.livejournal.com

Столична Державтоінспекція інформує, що у зв’язку з проведенням 14 лютого о 20 годині на НСК «Олімпійський» футбольного матчу Ліги Європи УЄФА між командами ФК «Динамо» (Київ, Україна) – ФК «Бордо» (Бордо, Франція) на прилеглих до стадіону вулицях буде обмежено паркування транспорту.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ Києва.

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема вільного пересування вболівальників до НСК «Олімпійський», Державтоінспекція просить водіїв не залишати транспорт, а також з 8 години ранку не паркувати автомобілі на тротуарах вулиць Фізкультури, Велика Васильківська (вул. Червоноармійська), Жилянській, Шота Руставелі, Саксаганського та Еспланадній.

Державтоінспекція радить і водіям, і пішоходам бути обачними, неухильно дотримуватись сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, і, передусім, тимчасово встановлених.