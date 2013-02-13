Прокуратура звинуватила київську міліцію у тиску на бізнес

Прокуратура вимагає покарання для міліціонерів / Фото: «Газета киевская»

Прокуратура Києва внесла подання начальнику столичної міліції з вимогою припинити безпідставні перевірки суб’єктів підприємництва та притягнути до відповідальності міліціонерів, котрі чинять тиск на бізнес.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва.

Як підкреслюється в повідомленні, прокурорською перевіркою встановлено, що працівники міліції, підміняючи контролерів, проводять численні перевірки суб’єктів підприємництва з питань, що не відносяться до їх повноважень та є виключною компетенцією органів державного контролю.

Крім цього, міліціонери нерідко безпідставно ініціюють позапланові перевірки підприємців, внаслідок чого у короткий проміжок часу діяльність суб’єкта господарювання перевіряється майже усіма контролерами місцевого та загальнодержавного значення.

Як приклад, зазначають в прокуратурі, до перевірки законності встановлення тимчасових споруд торговельного призначення працівники столичного управління державної служби боротьби з економічною злочинністю (УДСБЕЗ) безпідставно залучили органи пожежного нагляду, СЕС, земельних ресурсів, держтехногенбезпеки, податкової та екологічної інспекції та ін.

Натомість єдиною підставою розміщення малих архітектурних форм на час перевірки був договір про сплату пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою Києва, підкреслили в прокуратурі, зазначивши, що контрольні повноваження з цього питання віднесено до компетенції Головного управління контролю за благоустроєм КМДА, фахівці якого міліціонерами до перевірки не залучалися.

В іншому випадку замість організації перевірки скарги киянина щодо порушення його прав споживача на автомийці у Подільському районі, столичні міліціонери у минулому році безпідставно провели дослідчу перевірку ліцензійної діяльності підприємця. У той же час діяльність з надання послуг з миття автомобілів ліцензуванню взагалі не підлягає. Проте, звернення громадянина по суті залишено без розгляду.

До того ж, перевірки працівниками столичного УДСБЕЗ проводяться без відповідного направлення, форма та порядок отримання якого визначено законодавством, наголосили в прокуратурі.

Відтак у поданні прокуратура вимагає припинити незаконні та безпідставні перевірки бізнесу, не допускати підміну органів державного контролю.

Крім цього, за неправомірне втручання у підприємницьку діяльність прокуратура вимагає притягнути до дисциплінарної відповідальності працівників столичної міліції.