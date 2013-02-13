У центрі Києва чоловік відкрив стрілянину по міліціонерах

Чоловіка підозрюють у розстрілі двох людей у Великій Димерці / Фото: InfoSMI

У Києві на вулиці Саксаганського підозрюваний у розстрілі двох людей відкрив стрілянину по співробітникам міліції.

Як з`ясувалося, правоохоронці проводили операцію з упіймання чоловіка, підозрюваного в розстрілі двох людей в селі Велика Димерка Броварського району Київської області, повідомляє «Комсомольська правда в Україні».

«Міліціонери знали, що він може бути небезпечний. Адже він влаштував дуже зухвалу стрілянину в Димерці. Це сталося 6 лютого. Він під`їхав на своєму автомобілі до місцевого магазину, вийшов з машини і тут же посварився з двома чоловіками, які стояли неподалік. У результаті конфлікту він випустив у них кілька куль – в підсумку обидва зараз з численними травмами перебувають у лікарні», – розповіли виданню джерела в МВС.

Особистість того, хто стріляв встановили швидко – ним виявився 38-річний житель Броварів. Його оголосили в розшук, в тому числі міждержавний.

«Але з`ясувалося, що ховається він у Києві. Його знайшли на вулиці Саксаганського і влаштували облаву. Але при затриманні він встиг дістати свій травматичний пістолет і зробив з нього кілька пострілів. На щастя, він не поранив нікого із співробітників. Стріляв в основному вгору», – повідомили в міліції.

Затриманого знешкодили і обеззброїли. Тепер до статті 121 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень), за яку чоловіку загрожує від 5 до 8 років тюремного ув`язнення, йому можуть додати статтю за чинення опору співробітникам міліції.