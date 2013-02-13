Прокуратура перевірить законність реконструкції Гостиного двору

Після пожежі прокуратура вирішила здійснити перевірку

Прокуратура Києва надіслала запит до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю щодо інформування про дотримання вимог містобудівного законодавства при проведенні реконструкції Гостинного двору.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Контролери повинні надати в прокуратуру інформацію про відповідність будівельної документації державним будівельним нормам, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 лютого у Києві декілька годин горів Гостинний двір.

За попередніми висновками експертів, причиною пожежі в Гостинному дворі стало коротке замикання електропроводки.

Громадські активісти припустили, що причиною пожежі у Гостинному дворі могли бути численні роботи з реконструкції будівлі, що проводились протягом попередніх років.

Довідка УНІАН. Гостинний двір - торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році.

26 квітня 2012 р. Київрада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» на Контрактовій площі, 4 у Подільському районі для реконструкції будівлі Гостинного двору під торговельно-офісний центр.

20 вересня 2012 року Київрада передала «Укрреставрації» в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

У відповідь на плани влади зробити у Гостинному дворі торговельний центр і частково його перебудувати київські активісти проводять акцію протесту.

3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав закон, згідно з яким з Переліку пам`яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, виключено Гостинний двір.

14 січня ц.р. голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов повідомив, що за рішенням Міністерства культури Гостинний двір та ще 30 будинків історичного Подолу набули правового статусу комплексу пам’яток містобудування місцевого значення. За його словами, тепер Гостинний двір буде не реконструйовано, а реставровано.