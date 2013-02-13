У Києві з’явиться карта забруднень міста

На карту буде нанесено дані моніторингу / Фото: kiev-map.com.ua

У Києві планують створити карту забруднень міста.

Про це повідомив голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики Денис Москаль, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«На засіданні екологічної комісії ми затвердили перелік природоохоронних заходів, які будуть реалізовані у поточному році. Зокрема, ми звертаємо увагу на проведення заходів, пов’язаних із зменшенням викидів у повітря та протидії кліматичним змінам. Адже наразі викиди шкідливих речовин у повітря столиці щороку збільшуються на 6%, а викиди вуглекислого газу (СО2) – на 7%», – наголосив Д.Москаль.

Депутат підкреслив, що найбільшим забруднювачем повітря у столиці є автомобільний транспорт, тому цього року у місті буде проведено обстеження автомагістралей для встановлення автотрасових газоаналізаторів.

Д.Москаль зауважив, що реалізація заходів, спрямованих на зменшення викидів вуглекислого газу, сприятиме виконанню Києвом взятих на себе зобов’язань відповідно до Угоди мерів щодо скорочення викидів парникових газів до 2020 року на 20%.

«Всі дані моніторингу ми будемо наносити на спеціальну карту забруднень міста. І кожен киянин зможе відстежувати стан повітря та водних ресурсів у своєму районі. Як це допоможе людям? Як мінімум, переглянувши цю карту, людина зможе обрати найбільш безпечну територію з точки зору екології для прогулянки з дітьми», – зазначив голова комісії Київради з питань екологічної політики.

Крім того, за інформацією Д.Москаля, у поточному році буде проведено моніторинг рівня забруднення ґрунту, ґрунтових вод, приземного шару повітря, споруд, залишків обладнання та рослинності на території ВАТ «Радикал», а також розроблено Київську міську стратегію попередження та адаптації кліматичним змінам.

За його словами, відповідні заходи будуть реалізовані за рахунок коштів міського природоохоронного фонду.