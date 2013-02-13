ЗМІ: Прокаєву повернули до Лаври

Колишня модель Влада Прокаєва повернулася на роботу до Києво-Печерської Лаври.

Про це «Українській правді. Життя» повідомили кілька співробітників заповідника.

За інформацією джерел, В.Прокаєва щодня приходить у Лавру на роботу і займає один з кабінетів в адміністративному корпусі.

«Вона щодня приходить на роботу, сидить в кабінеті звільненої Зорінець (колишній заступник гендиректора з екскурсійної роботи). Що вона робить – невідомо, як незрозумілий і її статус. Але вона навіть вже була присутньою на двох нарадах у гендиректора заповідника. Це не таємниця», – сказав співрозмовник.

Інший співробітник заповідника повідомив, що В.Прокаєва займає посаду радника гендиректора Любомира Михайлини.

У прес-службі заповідника не змогли прокоментувати інформацію про поновлення В.Прокаєвої і попросили направити інформаційний запит.

УП також намагалася зв’язатися з самою В.Прокаєвою, але її телефон не відповідає.

Як відомо, влітку в Лаврі спалахнув скандал. Спочатку співробітники заповідника обурювалися призначенням на посаду гендиректора Вікторї Лісничої, а на посаду заступника директора – В.Прокаєвої. Внаслідок конфлікту керівництво заповідника та колективу, екс-гендиректор В.Ліснича підписала накази про звільнення 4 своїх заступників і близько 20 співробітників заповідника. Серед них була і В.Прокаєва.

Після звільнення В.Прокаєва зізналася, що за посаду вона заплатила 50 тис. дол. міністру культури Михайлу Кулиняку. Пізніше міністерство звільнило гендиректора заповідника В.Лісничу, а В.Прокаєву було поновлено на посаді.

Згодом на посаду гендиректора було призначено Л.Михайлину, а посаду заступника гендиректора Києво-Печерського історико-культурного заповідника з міжнародної співпраці, яку обіймала В.Прокаєва, скоротили.