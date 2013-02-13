У Києві вночі загорілись 5 автомобілів

Вогонь з одного автомобіля перекинувся на чотири сусідніх

У ніч на 12 лютого у Шевченківському районі Києва сталося загоряння п`яти автомобілів.

Інформація про пожежу надійшла на пункт зв`язку «101» 12 лютого о 1.50, повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві.

Як з`ясувалося, на відкритій місцевості гаражного кооперативу по вулиці Ризькій, 73-А з невідомих причин загорівся автомобіль Renault Vesta.

Вогонь перекинувся на сусідні чотири транспортних засоби – Renault Kangoo, дві Renault Scenic і Mitsubishi Galant.

О 2.39 за допомогою трьох автоцистерн пожежа була ліквідована.

Внаслідок загоряння в Renault Vesta вигоріли і пошкоджені моторний і багажний відсіки, салон, в Renault Kangoo – передні фари, бампер, решітка радіатора, ліве переднє дзеркало, в Mitsubishi Galant – підкрильна обшивка, в одному Renault Scenic пошкоджена права передня фара, в іншому – моторний відсік та салон.