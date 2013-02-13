У київському метро зламався поїзд

Причиною поломки стали технічні неполадки поїзда

У середу вранці, 13 лютого, на Сирецько-Печерській лінії Київського метрополітену зламався поїзд.

Поломка потягу сталася близько 8:46 на станції метро «Кловська», повідомляє Кореспондент.net з посиланням на пасажирів.

Як повідомили виданню в Київському метрополітені, зупинка була пов`язана з технічними неполадками самого поїзда.

Пасажирів попросили залишити вагони, щоб подати резервний склад. У 8:55 рух поїздів було відновлено.

Як повідомляв УНІАН, Київський метрополітен терміново потребує 15 млн грн для заміни зношених 8 кілометрів рейок.