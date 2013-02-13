У київському метро зламався поїзд
12:21, 13 лютого 2013Київ
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Поломка сталася на «Кловській»
Причиною поломки стали технічні неполадки поїзда
У середу вранці, 13 лютого, на Сирецько-Печерській лінії Київського метрополітену зламався поїзд.
Поломка потягу сталася близько 8:46 на станції метро «Кловська», повідомляє Кореспондент.net з посиланням на пасажирів.
Як повідомили виданню в Київському метрополітені, зупинка була пов`язана з технічними неполадками самого поїзда.
Пасажирів попросили залишити вагони, щоб подати резервний склад. У 8:55 рух поїздів було відновлено.
Як повідомляв УНІАН, Київський метрополітен терміново потребує 15 млн грн для заміни зношених 8 кілометрів рейок.
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