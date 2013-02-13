Акулу з київського ТРЦ готують до переїзду – ЗМІ

Зараз акула перебуває на карантині

Тигрова акула Біг Джон із океанаріуму в столичному торгово-розважальному центрі Ocean Plaza перебуває на карантині.

Про це пише газета «Сегодня» № 32 від 13 лютого.

«Підготовка Джона до переїзду на нове житло проходить з дотриманням усіх необхідних норм, це складний процес», – сказали в ТРЦ.

Замість акули, яку відправляють до Нідерландів, в акваріум запустять нових мешканців. Зараз вони також на карантині.

Газета нагадує, що відвідувачі помітили, що у акули пошкоджений ніс, і їй тісно в акваріумі. Потім з`ясувалося, що рибу привезли за розмірами більшу, ніж замовляли.