У Києві замовник вбивства отримав 12 років в'язниці

Правоохоронцям вдалося попередити злочин

У Києві замовника вбивства засуджено до 12 років позбавлення волі.

Про це УНІАН повідомили у прес-секторі Управління СБУ в Києві.

Як зазначається в повідомленні, влітку 2011 року співробітники столичного УСБУ у взаємодії з прокуратурою та слідчим відділом ГУ МВС у м. Києві здійснили спецоперацію, в результаті якої викрили та попередили вбивство на замовлення та затримали його організатора.

32-річний громадянин України – мешканець Києва, використовуючи особисті зв’язки у кримінальному середовищі, «замовив» директора однієї зі столичних комерційних структур, що надавала юридичні послуги у сфері підприємницької діяльності, щоб заволодіти особистими заощадженнями підприємця.

Оперативники затримали організатора убивства у Печерському районі столиці, у нього вилучили 50 тис. дол., якими він планував розрахуватися за злочин.

Вироком Печерського райсуду обвинуваченого визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.27, ч.4 ст.187 (розбій), ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підсудному призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого належного йому майна.

Апеляційний суд Києва залишив у силі вирок райсуду.