Реконструкція Гостинного двору призупинена

Припис видано Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві (ДАБК) на вимогу партії «УДАР» і громадськості призупинила будівельні роботи у Гостинному дворі.

Про це заявив народний депутат від «УДАРу» Віктор Чумак після зустрічі з керівником Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві Сергієм Кучером, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Сьогодні активісти партії «УДАР» разом з представниками громадськості взяли участь у пікетуванні Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у столиці.

«До самого приміщення інспекції учасників акції не допустили. Але мені разом з деякими активістами вдалося зайти всередину і зустрітися з головою інспекції Сергієм Кучером. Він у нашій присутності розпорядився видати припис про тимчасове призупинення будівельних робіт у Гостинному дворі, доки триватиме розслідування інциденту з пожежею», – повідомив В.Чумак.

Депутат підкреслив, що «УДАР» звернеться до прокуратури Києва з вимогою притягнути до відповідальності забудовника Гостинного двору і в подальшому заборонити проведення будь-яких будівельних робіт на території історичної пам’ятки.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 лютого у Києві декілька годин горів Гостинний двір.

За попередніми висновками експертів, причиною пожежі в Гостинному дворі стало коротке замикання електропроводки.

Громадські активісти припустили, що причиною пожежі у Гостинному дворі могли бути численні роботи з реконструкції будівлі, що проводились протягом попередніх років.

Довідка УНІАН. Гостинний двір – торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році замість старого двору (60-ті роки XVIII ст., архітектор Іван Григорович-Барський).

26 квітня 2012 р. Київрада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» на Контрактовій площі, 4 у Подільському районі для реконструкції будівлі Гостинного двору під торговельно-офісний центр.

20 вересня 2012 року Київрада передала «Укрреставрації» в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

У відповідь на плани влади зробити у Гостинному дворі торговельний центр і частково його перебудувати київські активісти проводять акцію протесту.

3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав закон, згідно з яким з Переліку пам`яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, виключено Гостинний двір.

14 січня ц.р. голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов повідомив, що за рішенням Міністерства культури Гостинний двір та ще 30 будинків історичного Подолу набули правового статусу комплексу пам’яток містобудування місцевого значення. За його словами, тепер Гостинний двір буде не реконструйовано, а реставровано.