Попов пояснив, чому у маршрутках подорожчав проїзд

У маршрутках «Київпастрансу» тариф підвищуватись не буде

Комунальне підприємство «Київпастранс», що контролює майже третину столичних маршруток, не підвищуватиме ціни на проїзд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив голова КМДА Олександр Попов.

За його словами, подорожчання проїзду вдається уникнути через виплату дотацій із місцевого бюджету за безкоштовне перевезення пільговиків.

Як пояснив перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Іван Шпильовий, приватні перевізники таку допомогу не отримують, тож, аби не працювати собі у збиток, вони змушені були підняти ціни на проїзд на деяких маршрутах – на 50 копійок подорожчав проїзд у маршрутних таксі №№ 405, 414, 415, 418, 472, 589, 193, 438, 193К, 401 та 600.

«Впливати на підвищення цін на проїзд приватних перевізників за законодавством столична влада не може. Тож одним із способів регулювання цінової політики приватних перевізників є створення конкуренції. Саме тому зараз значна увага приділяється поповненню автопарку комунального перевізника», – зазначається у повідомленні прес-служби КМДА.

«Присутність комунального транспорту на ринку перевезень дозволяє нам диктувати свою цінову політику. Приватний перевізник вимушений рахуватися з нашими тарифами на проїзд. Якщо він значно підвищить ціни, його транспортом перестануть користуватися пасажири і він збанкрутує. Таким чином, ми вирішуємо цю проблему через цивілізовану конкуренцію», – зазначив О.Попов.

Крім того, столична влада може контролювати процес розрахунку тарифу на проїзд. Таким чином, аби узгодити підвищення вартості проїзду з міською владою, перевізник має надати обґрунтування того, що за наявного тарифу його бізнес є збитковим. Аби уникнути підняття ціни там, де воно не обґрунтоване, цей процес контролюватиметься прискіпливіше, наголосили в КМДА.