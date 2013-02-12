Київрада вирішить долю Гостинного двору 21 лютого

Проект рішення внесено «БЮТ-Батьківщиною»

До порядку денного пленарного засідання сесії Київради 21 лютого внесено проект рішення, ініційований фракцією «БЮТ-Батьківщина» у Київраді, «Про звернення до Кабінету міністрів України щодо ініціювання передачі до комунальної власності територіальної громади міста Києва будівлі Гостинного двору на Контрактовій площі, 4».

Як повідомляє «Головне.com», за словами голови фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяни Меліхової, «на відміну від влади, для киян та гостей міста будівля Гостинного двору завжди була визначною архітектурною пам’яткою та окрасою Контрактової площі. Тому не дивно, що інформація про реконструкцію будівлі спричинила громадське обурення і протести. Складається враження, що якби не здоровий глузд киян, то нинішня вандальська влада перетворила б кожен культурний об’єкт у торговий центр»

Т.Меліхова нагадала, що 15 серпня 2011 року постановою Кабміну № 1380 будівля Гостинного двору була виключена із списку пам′ятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави. Прийняття постанови сприяло початку процесу проектування та реконструкції нежитлових приміщень будівлі Гостинного двору на Контрактовій площі, 4 під торговельно-офісний центр, що здійснюється ПАТ «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація».

«Я переконана, що, отримавши у власність міста будівлю Гостинного двору, кияни, які так мужньо відстоюють історичний об’єкт, доведуть справу до кінця і змусять владу перетворити Гостинний двір у культурний осередок», – вважає Т.Меліхова.

Вона наголосила, що Київрада як орган місцевого самоврядування повинна захистити інтереси громади щодо збереження пам’ятки архітектури для сучасного і майбутнього покоління, та висловила сподівання, що депутати підтримають у сесійній залі ініційований фракцією «БЮТ-Батьківщина» у Київраді відповідний проект рішення.