Києву повернули землі на 28 мільйонів

Забудовник замість зведення будинку облаштував автостоянку

Компанія «Елегантбуд» за втручання прокуратури Дарницького району Києва повернула Київраді 1 га землі на вулиці Архітектора Вербицького.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дарницького району, Київрадою у 2007 році ТОВ «Компанія «Елегантбуд» було передано в оренду 1 га землі вартістю понад 28 млн грн для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з об’єктами соціально-побутового обслуговування і паркінгами.

Прокурорською перевіркою було встановлено, що забудовником земельна ділянка за цільовим призначенням не використовується. Як з’ясувалося, замість будівництва житлового будинку на орендованій землі облаштовано автостоянку, яка огороджена бетонним парканом та охороняється.

Рішенням господарського суду за позовом прокуратури Дарницького району договір оренди розірвано та забудовника зобов’язано повернути ділянку Київраді. На сьогодні рішення суду вже виконано.