Забудовник готовий купити Гостинний двір

Купити Гостинний двір забудовник збирається найближчим часом

ПАТ «Укрреставрація», яке проводить роботи з реконструкції Гостинного двору, планує викупити будівлю за 10 млн дол.

Про це повідомляє «Сегодня» з посиланням на директора «Укрреставрації» Дмитра Ярича.

«Ми орендували цей будинок з 1994 року, і договір оренди закінчується в 2019 році. Ми планували вкласти в реконструкцію будівлі 109 млн грн, закінчити її в 2015 році, підзбирати гроші і піднімати питання про викуп. Тепер я розумію, що викуповувати двір потрібно зараз. Буду зустрічатися з інвесторами. Думаю, 1 кв. м Гостинного двору коштує мінімум 8 тис. грн. Так як його площа – 9, 433 тис. кв. м, купівля будинку може обійтися в 10 млн дол.», – зазначив він.

Всупереч цим планам у понеділок Київрада вирішила звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією передати Гостинний двір із держвласності в комунальну.

«Така пропозиція буде винесена на сесію Київради 21 лютого», – повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

Ярич, у свою чергу, впевнений, що цього не станеться.

Активістам ж, протестуючим проти реконструкції Гостинного двору, схоже, все одно, в чиїй власності буде будівля. «Ми підемо звідси, тільки якщо Гостинному буде дано охоронний статус, і після реконструкції тут буде культурний центр, а не ТРЦ», – стверджує один із захисників будівлі.