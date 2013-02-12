На Київщині суддя попався на роздачі землі

Суддя виносив завідомо неправосудні рішення / Фото: Державна судова адміністрація України

Прокуратура Київської області закінчила досудове розслідування у кримінальному провадженні проти судді одного з районних судів Київської області. Обвинувальний акт щодо нього направлено до суду для розгляду по суті.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що суддя неодноразово виносив завідомо неправосудні судові рішення, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області.

Зокрема, згідно з незаконним судовим рішенням, упродовж 2009-2010 років із постійного користування ДП «Київське лісове господарство» вилучено земельну ділянку загальною площею 8,91 га, розташовану на території Старобезрадичівської сільської ради Обухівського району. Суд змінив її цільове призначення із категорії земель лісогосподарського на категорію земель сільськогосподарського призначення без права вирубки дерев та передав у власність 9 громадянам для ведення особистого селянського господарства.

Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки становить майже 115 тис. грн.

Крім того, суддя постановив ще одне завідомо неправосудне рішення у цивільній справі про визнання права власності на земельні ділянки. Суддя знав про відсутність рішень відповідного органу місцевого самоврядування про передачу земельних ділянок у власність. При цьому, порушуючи виключну компетенцію цього органу на здійснення права власності на управління землями, у порушення вимог законодавства, умисно визнав право власності за приватною особою на земельні ділянки загальною площею 0,89 га. Також незаконно скасував державну реєстрацію державних актів на право постійного користування.

Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч. 1 ст. 375, та ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України, тобто постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови.

За свої діяння суддя може отримати від 5 до 8 років позбавлення волі.