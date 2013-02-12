У «Пирогово» пояснили, чому не хочуть повернення екс-директора

Новий гендиректор музею Дмитро Заруба

Колектив Національного музею архітектури та побуту України «Музей у Пирогові» (НМНАПУ) просить міністра культури Леоніда Новохатька не призначати директором закладу Павла Федаку, звільненого з цієї посади рік тому.

Відповідний відкритий лист оприлюднено на сайті музею.

«У січні 2012 року до нашого Музею прийшла команда на чолі з Дмитром Васильовичем Зарубою – істориком та фінансистом за фахом, сучасним управлінцем, який тривалий час обіймав посаду заступника голови Державної служби туризму та курортів Міністерства культури та туризму України. Він запропонував і втілив у життя нову концепцію розвитку нашого Музею відповідно до рекомендацій провідних міжнародних музейних експертів», – зазначається у листі.

Працівники музею повідомляють, що всього за один рік новій команді вдалося переламати депресивну ситуацію, яка панувала довгі роки у музеї, повернути величезні борги, організувати нові напрямки у науково-освітній роботі, провести 36 заходів (у 2011 році було лише 17 заходів). Це дало можливість отримати додаткові кошти і спрямувати їх на розвиток музею, зокрема відновлюванні роботи на експозиціях «Середня Наддніпрянщина», «Українське село 60-70-х років ХХ ст.» та «Карпати».

«Також завдяки цим коштам співробітники Музею вперше за багато років отримали соціальні виплати, доплати та премії», – наголошується у документі.

На переконання працівників закладу, «Дмитро Заруба показав себе як ефективний керівник, який вивів Музей на новий рівень розвитку, повертає ім’я, славу, повагу до музею як серед населення, так і серед музейного загалу України».

«Попередній директор Федака Павло Михайлович, на жаль, не зміг сприйняти рекомендації міжнародних фахівців у музейній справі, чим уповільнював та гальмував розвиток Музею та лише шкодив іміджу нашого закладу своєю бездіяльністю», – сказано у листі.

Враховуючи викладене, колектив музею занепокоєний ситуацією щодо можливого повернення на посаду директора П.Федаки.

Працівники Національного музею народної архітектури та побуту України висловлюють категоричний протест щодо можливого повернення П.Федаки на посаду генерального директора.

Вони вказують, що на посаді директора П.Федака зарекомендував себе «як недолугий керівник, що було підтверджено висновками перевірок ГоловКРУ та Рахункової палати України фінансово-господарської діяльності музею за 2008-2012 роки». Зазначені перевірки виявили численні порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів Музею. За результатами перевірок у 2011 році ГоловКРУ запропонувала Міністерству культури України притягнути до відповідальності та розглянути питання про відповідність займаній посаді директора Музею П.Федаки, нагадують працівники музею.

Колектив музею просить Л.Новохатька врахувати їхню позицію щодо можливого поновлення на посаді директора П.Федаки.

У випадку його повторного призначення на посаду директора НМНАПУ, колектив Музею залишає за собою право проінформувати про стан речей відповідні міжнародні органи охорони історико-культурної спадщини, Верховну Раду України, міжнародні та українські ЗМІ та почати безстрокове пікетування відповідних органів влади.