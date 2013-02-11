У Києві суд заборонив будівництво на вулиці Кіото

Прокуратура вимагає також розірвати договір оренди землі

Господарський суд задовольнив клопотання прокуратури Деснянського району Києва та заборонив проводити будь-які будівельні роботи на земельній ділянці на вул. Кіото, 5-9.

Про це повідомила прокурор прокуратури Деснянського району столиці Інна Холявінська, яка підтримує позовні вимоги прокуратури у цивільній справі щодо розірвання договору оренди землі, переданої Київрадою під забудову, поінформували УНІАН у прес-службі районної прокуратури.

«Суд задовольнив клопотання прокуратури та до закінчення розгляду справи по суті заборонив забудовнику чи іншій особі вчиняти дії з підготовки до будівництва, а також проводити будь-які будівельні роботи на земельній ділянці на вул. Кіото, 5-9», – сказала І.Холявінська.

За її словами, таке рішення судом прийнято з метою забезпечення позову прокуратури району.

«Господарським судом рішення про заборону будівництва прийнято з метою забезпечення позову прокуратури Деснянського району Києва щодо визнання недійсним рішення Київради та розірвання договору оренди земельної ділянки на вул. Кіото, 5-9», – зазначила прокурор та додала, що наступне судове засідання у справі призначено на 21 лютого.

Як повідомлялося, 28 грудня 2012 року прокуратура Деснянського району Києва заявила до Господарського суду позов про визнання недійсним рішення Київради та розірвання договору оренди земельної ділянки площею 1,26 га на вул. Кіото, 5-9, переданої для будівництва житлового багатоповерхового будинку з порушенням земельного та містобудівного законодавства.

В проекті землеустрою не було враховано те, що ділянка межує з насосною станцією і знаходиться в зоні її санітарної охорони.