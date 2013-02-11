У Києві за два дні зійшли з рейок три трамваї

Трамваї зійшли з рейок на вулицях Автозаводській і Симиренка

У вихідні дні в Києві зійшли з рейок три трамваї – екскурсійний вагон і два маршрутних трамваї.

Зокрема, в суботу, 9 лютого, на вулиці Автозаводській в Оболонському районі трамваї сходили з рейок два рази, повідомляє «Комсомольська правда в Україні».

У перший раз з рейок зійшов трамвай-кафе. А буквально через пару годин теж саме відбулося з рейсовим трамваєм.

У неділю, 10 лютого, НП сталася на вулиці Симиренка в Святошинському районі – там зійшов з рейок швидкісний трамвай.

На щастя, в результаті аварій ніхто не постраждав.

«Трамваї на місце ми ставимо за півгодини, для цього існують спеціальні аварійні бригади. Складам, як і рейкам, це зазвичай не шкодить. Єдина незручність – затримка транспорту на маршруті», – зазначив головний інженер «Київпастрансу» Юрій Бомбардеров.

За словами інженера, причин подібних аварій кілька: розходження рейок, як на Автозаводській, сторонні предмети на колії, а також забиті снігом і льодом стрілки.