З Києва протягом зими вивезено 187 тисяч тонн снігу
16:15, 11 лютого 2013Київ
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За добу використано 50 тонн солі
Минулої доби столицю від снігу розчищали 286 одиниць техніки
З початку зимового періоду (3 грудня) зі столиці вивезено понад 187 тис. тонн снігу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Впродовж минулої доби (10 лютого) з вулиць Києва було вивезено 1 тис. 426 тонн снігу, а на боротьбу з ожеледицею використано 50 тонн солі, 201,1 тонну піщано-соляної суміші та 2 тонни фрикційних матеріалів.
У першу зміну столичні автомагістралі від снігу розчищали 286 одиниць техніки, у другу зміну було залучено 251 одиницю спеціалізованої техніки комунальної корпорації «Київавтодор».
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