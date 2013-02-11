З Києва протягом зими вивезено 187 тисяч тонн снігу

Минулої доби столицю від снігу розчищали 286 одиниць техніки

З початку зимового періоду (3 грудня) зі столиці вивезено понад 187 тис. тонн снігу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Впродовж минулої доби (10 лютого) з вулиць Києва було вивезено 1 тис. 426 тонн снігу, а на боротьбу з ожеледицею використано 50 тонн солі, 201,1 тонну піщано-соляної суміші та 2 тонни фрикційних матеріалів.

У першу зміну столичні автомагістралі від снігу розчищали 286 одиниць техніки, у другу зміну було залучено 251 одиницю спеціалізованої техніки комунальної корпорації «Київавтодор».