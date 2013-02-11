Київські водії за вихідні порушили правила 1420 разів

За вихідні сталася 1 ДТП, 4 автівки викрадено

За 9-10 лютого співробітники столичної ДАІ виявили 1420 порушень Правил дорожнього руху.

Одним з найбільш розповсюджених порушень залишається перевищення швидкості – 450 відхилень від правил, повідомляє прес-служба ДАІ ГУ МВС України в Києві.

За невиконання вимог дорожніх знаків та розмітки до відповідальності притягнуто 211 водіїв; без необхідних документів керували автівками 36.

За порушення правил проїзду пішохідних переходів до відповідальності притягнуто 90 водіїв. За керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння відсторонені від керування 86 водіїв. Крім того, виявлено 95 пішоходів, які порушували Правила дорожнього руху.

За вихідні дні в столиці було зареєстровано 1 ДТП, внаслідок якого водій автомобіля Volvo отримав травми.

Окрім цього, за вихідні дні зареєстровано 4 незаконних заволодіння транспортними засобами. Прийнято міри розшуку.

За прогнозом Гідрометеоцентру 11-12 лютого в столиці буде зберігатися температура повітря від -2 до -4 градусів. Йтиме мокрий сніг. Столична Державтоінспекція закликає водіїв під час руху бути максимально уважними та обережними, дотримуватись швидкісного режиму, безпечної дистанції, правил маневрування, в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.