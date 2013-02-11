Депутати збільшили бюджет Києва на 760 мільйонів

За збільшення бюджету проголосували 75 депутатів

Київрада збільшила видаткову частину міського бюджету на 2013 рік на 760 млн грн – до 19 млрд 3 млн грн, за рахунок залишку бюджетних коштів на початок цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії Київради під час внесення змін в затверджений 8 лютого головний кошторис столиці на поточний рік. За це рішення проголосували 75 із 94 зареєстрованих на сесії депутатів Київради.

Згідно з внесеними змінами, установлено профіцит загального фонду бюджету Києва в сумі 994 млн грн (в попередній редакції – 1,107 млрд грн).

Також депутати встановили дефіцит спеціального фонду бюджету міста Києва в сумі 1 млрд 454 млн грн (було – 807 млн грн).

Крім того, збільшено суму передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 31 млн грн – до 838 млн грн (було – 807 млн грн).

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Руслана Крамаренка, міськдержадміністрація здійснила розподіл коштів, які залишилися на початок року. Зокрема, 19,2 млн грн загального фонду передбачено для виконання робіт з демонтажу, перевезення, зберігання самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд, на виконання Міської цільової комплексної програми «Безпечна столиця» на 2012-2015 роки та на поховання учасників бойових дій, поховання невідомих осіб та осіб без певного місця проживання.

За спеціальним фондом передбачено 23,23 млн грн для виконання робіт зі створення та відновлення зелених насаджень, 3,6 млн грн – для виконання робіт з утримання лісопаркової зони міста, 15,5 млн грн – для виконання робіт з утримання та ремонту міських автошляхів. Ще 49,5 млн грн передбачено на виконання природоохоронних заходів у 2013 році.

Крім того, зазначив Р.Крамаренко, за рахунок залишку коштів бюджету розвитку збільшено видатки Програми соціально-економічного розвитку на суму 306 млн грн та капітальні видатки спеціального фонду на 218 млн грн, які спрямовуються за такими напрямками:

Статутні фонди КП (КІА, ЛІК, Водний стадіон) – 13,50 млн грн;

Субвенція на виконання програми підтримки судів – 10 млн грн;

Капремонт вагонів міської електрички – 10 млн грн;

Капремонт електротранспорту – 2 млн грн;

Капремонт ТП «Київпастранс» (Дата центр) – 5 млн грн;

Заборгованість за відеонагляд НСК «Олімпійський» – 2,60 млн грн;

Капремонт мереж зовнішнього освітлення (Київміськсвітло) – 3 млн грн;

Капремонт доріг загального користування (Київавтодор) – 20 млн грн;

Капремонт міжквартальних проїздів (Київавтодор) – 20 млн грн;

Капремонт сходових клітин – 20 млн грн;

Капремонт ліфтів – 1,1 млн грн;

Капремонт покрівель – 10 млн грн;

Герметизація стиків в житловому фонді – 10 млн грн;

Капремонт внутрішньобудинкових мереж – 10 млн грн;

Капітальний ремонт та встановлення дитячих та спортмайданчиків – 10 млн грн;

Перенесення пам’ятника Монітор Железняков – 5 млн грн;

Будинок Петра I – 1,5 млн грн;

Реставрація пам’ятника Княгині Ольги – 0,75 млн грн;

Придбання спортінвентарю та капремонт спортивних споруд – 10,50 млн грн;

Капітальний ремонт стадіону «Піонер» – 4 млн грн;

Харчоблоки в ДНЗ та ЗНЗ – 15 млн грн;

Капітальний ремонт закладів освіти 2 млн грн;

Капітальний ремонт та придбання обладнання в закладах охорони здоров`я Святошинського району – 5,95 млн грн;

Капітальний ремонт дитячої поліклініки в Деснянському районі – 1,10 млн грн;

Капітальний ремонт закладів охорони здоров`я – 8 млн грн;

Облаштування о. Труханів та о. Долобецький для проведення фестивалю та чемпіонату (КП «Плесо») – 7 млн грн;

Придбання техніки для КП «Київзеленбуд» – 10 млн грн.

На сьогоднішнє засідання сесії були запрошені 22 представника громадських організацій, які брали участь в минулому засіданні сесії. До зали потрапив також представник громадськості Євген Карась, якого спочатку охорона не пускала до сесійної зали у зв’язку з тим, що минулого разу у нього було виявлено ніж.

Це передостаннє питання порядку сьогоднішнього засідання сесії Київради.

Наприкінці депутати розглянуть заяви.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Київрада прийняла бюджет столиці на 2013 рік з дохідною частиною в розмірі 18,541 млрд грн і видатковою – 18,243 млрд грн.