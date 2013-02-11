Київрада спрямувала на розвиток столиці ще 311 мільйонів

За це рішення проголосували 73 депутати Київради

Київрада збільшила фінансування Програми соціально-економічного розвитку столиці на 311 млн грн за рахунок залишку бюджетних коштів на початок цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували сьогодні 73 депутати Київради із 91, зареєстрованого в залі.

Таким чином, тепер спеціальний фонд міського бюджету на капітальні вкладення в столиці в цьому році становитиме 1 млрд 514 млн грн.

На минулому тижні, 8 лютого, Програма соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік була затверджена в обсязі 1,2 млрд грн, з яких 403 млн грн - кошти спецфонду міського бюджету, 790 млн грн - субвенції з держбюджету.

В документі Програми, що має у своєму розпорядженні УНІАН, також зазначено про залучення до її фінансування коштів Фонду регіонального розвитку в розмірі 122 млн грн та коштів з інших джерел (в тому числі кредити, лізинги) в обсязі 1 млрд 188 млн грн. Таким чином загальний обсяг фінансування для реалізації програми соціально-економічного розвитку Києва на цей рік становить 2,513 млрд грн.

Довідка УНІАН. В минулому році Програма соціально-економічного розвитку Києва була затверджена з обсягом фінансування 3,9 млрд грн.