Київрада зібралась збільшити видатки бюджету на 800 мільйонів гривень

Депутати Київради зібрались на пленарне засідання сесії, в порядку денному якого два питання: внесення змін до прийнятого 8 лютого бюджету міста на поточний рік та до Програми соціально-економічного розвитку міста.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання розпочалося о 12-й годині. На нього запрошені також представники громадських організацій, які брали участь у минулому засіданні Київради. Зокрема, як стало відомо, запрошені 21 представник громади, за виключенням Євгена Карася, який минулого разу на засідання прийшов з ножем. Наразі виник інцидент з пропуском Є.Карася до сесійної зали, який також прийшов на сьогоднішнє засідання і хоче бути присутнім в сесійній залі. Питання з його допуском на засідання вирішується.

Нагадаємо, 6 лютого, заступник голови КМДА Руслан Крамаренко заявив, що після ухвалення бюджету міста на 2013 рік на сесії Київради планується внести зміни до бюджету.

За його словами, видатки бюджету Києва на 2013 рік буде збільшено при внесенні Київрадою змін до документу на 789,8 млн грн за рахунок залишку бюджетних коштів, що склалися на початок року.

«Відповідно до вимог 72 статті Бюджетного кодексу, ці кошти можуть бути враховані у складі бюджету лише через прийняття змін до нього. А тому КМДА запропонує депутатам спочатку проголосувати за проект міського бюджету, а на наступному засіданні - внести до нього зміни «з плюсом» ще на 789,8 млн грн», - пояснив Р.Крамаренко.

Загалом, за його словами, після внесення змін, видатки бюджету, порівняно з тими, що були передбачені проектом, який КМДА подавала до міськради наприкінці грудня, збільшаться на 1 млрд 318 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Київрада прийняла бюджет столиці на 2013 рік з дохідною частиною в розмірі 18,541 млрд грн і видатковою – 18,243 млрд грн.

Згідно з документом, затверджено загальний фонд дохідної частини бюджету в сумі 16,094 млрд грн, спеціальний фонд – 2,446 млрд грн, у тому числі бюджет розвитку – 1,597 млрд грн. Також в дохідну частину включені субвенція з держбюджету в сумі 2,780 млрд грн, дотація вирівнювання та додаткова дотація з держбюджету - відповідно 124,7 млн грн і 35 млн грн.

Також 8 лютого Київрада прийняла Програму соціально-економічного розвитку Києва на 2013 рік.

Депутати своїм рішенням затвердили обсяг програми в розмірі 1,2 мільярда гривень, з яких з міського бюджету буде виділено 403,5 мільйона гривень, а решта - за рахунок субвенцій держбюджету. Асигнування, в основному, спрямовані на підтримання процесів на об’єктах, по яких неможливо припинити роботи, продовження виконання робіт з ліквідації аварійних ситуацій та найбільш соціально важливих для міста пускових об’єктах. По деяких об’єктах строки введення в експлуатацію перенесені.

Зазначимо, що 2012 року обсяг програми соціально-економічного розвитку в столиці був затверджений на рівні 3,9 мільярда гривень.

Після засідання сесії Київради, на якій було затверджено бюджет міста на 2013 рік, заступник голови КМДА Руслан Крамаренко заявив, що Києву для нормального розвитку та функціонування цього року необхідно додатково ще близько 7,5 млрд гривень.

За його словами, на капітальне будівництво Києву потрібно 4 млрд гривень додаткового фінансування. Зокрема, йдеться про розбудову метро, будівництво розв’язок, шкіл, доріг, міських колекторів.

“Ми відправили заявку загалом на 5 млрд 140 млн гривень. Частина з них уже включена в бюджет - це 850 млн, решта - не вистачає. Це десь 4 млрд гривень необхідно капітальних вкладень, щоб активно проводити будівництво”, - пояснив Р.Крамаренко.

Ще 3,5 млрд грн, за його словами, місто потребує для утримання бюджетної сфери та соціальних виплат.

Як зазначив Р.Крамаренко, зараз йде переговорний процес.

“Я думаю, ми до 1 березня вийдемо з урядом та Міністерством фінансів на якісь домовленості”, - сказав він.