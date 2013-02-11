ЗМІ: Через будівництво у Десятинному провулку руйнується будинок

Проблеми почалися після прокладання теплотраси в Десятинному провулку

Жителі будинку №6 по вулиці Володимирській у Києві бояться, що їхній дім може зруйнуватися через будівництво у Десятинному провулку, 3-5.

Про це «Українській правді. Київ» повідомили самі мешканці.

«У нас із четверга, 7 лютого, з-під підлог на першому поверсі тече струмком вода, чотири дні ми її відкачували самотужки й своїми помпами. Через це будинок покосився, у квартирах і на сходових майданчиках пішли тріщини, у санвузлах почала здуватися й тріскатися плитка. У жодній квартирі не відкриваються двері», – розповіла мешканка Наталя.

За її словами, проблема почалася, коли будівельники взялися прокладати теплотрасу для будинку в провулку Десятинному, 3-5.

«Ми звернулися по допомогу в ЖЕК, ЖЕК киває на водоканал, водоканал – на «Київенерго», а «Київенерго» на будівельників на Десятинному», – наголосила Наталя.

За її словами, люди у розпачі.

«Ремонт в парадному ми робили за власні гроші, наш будинок є пам`яткою архітектури й повинен охоронятися державою», – підсумували мешканці.

Як відомо, попри спротив мешканців і намагання перешкодити забудові історичних земель та культурних пам`яток, УПЦ (КП) у ніч на 30 листопада знесла будинки у пров. Десятиному, 3 та 5.

На початку грудня прокуратура Києва зобов’язала контролюючі органи перевірити законність будівництва у Десятинному провулку.

17 січня столичні активісти заблокували будівництво у Десятинному провулку, де УПЦ КП планує звести склобетонну висотку.

Депутати двох політичних партій встановили там намети і відкрили громадські приймальні. Однак о 3.00 ночі 18 січня невідомі здійснили напад на намет політичної партії «Громадянська позиція».

25 січня інспекція держархбудконтролю задовольнила подання прокуратури про скасування дозволу на будівництво. Однак будівництво продовжується.