Киянам повернули дитячу бібліотеку

Приватизувати бібліотеку ім. Шевченка дозволила Київрада

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов прокуратури столиці та скасував рішення Київради, за яким приміщення дитячої бібліотеки імені Т.Г.Шевченка підлягало приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва.

Як зазначається в повідомленні, рішенням Київради у лютому минулого року до Програми приватизації комунального майна було включено нежитлове приміщення за адресою: пр. Перемоги, 25-А, загальною площею майже 790 м2, у якому знаходиться Центральна міська бібліотека імені Т.Г.Шевченка для дітей міста Києва.

Прокуратура опротестувала рішення Київради, оскільки за законодавством приміщення бібліотеки приватизації не підлягають.

Втім, Київрадою протест прокурора не було задоволено і незаконне рішення про приватизацію Центральної бібліотеки для дітей міста Києва не скасовано, нагадали в прокуратурі.

Після цього прокуратура звернулася до суду, який визнав протиправним та скасував рішення про включення приміщення бібліотеки до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні.

***Центральна міська бібліотека імені Т.Г.Шевченка для дітей міста Києва діє з 1919 року. Її статус визначено урядом України як науково-дослідного, інформаційного та консультативного центру з питань культурного розвитку дітей міста Києва.