Забудовник привласнив приміщення київської школи

«Укрсоцбуд» оформив право власності на недобудовану школу на Троєщині / Фото: Департамент освіти Москви

Прокуратура Деснянського району Києва заявила до Господарського суду позов про повернення у комунальну власність недобудованої школи на Троєщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Деснянського району міста Києва, Деснянською РДА у 2007 році було укладено з ТОВ «Українська будівельна компанія «Укрсоцбуд» договір інвестування завершення будівництва школи на вул. Драйзера, 40, що у житловому масиві Вигурівщина-Троєщина.

У подальшому товариством на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 26 листопада 2007 року оформлено право власності на об’єкт незавершеного будівництва та продано його ТОВ «Глобал строй – 3».

Прокурорською перевіркою встановлено, що за апеляційною скаргою Деснянською РДА рішення Господарського суду скасовано та апеляційною інстанцією постановлено нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позову ТОВ «Українська будівельна компанія «Укрсоцбуд» про визнання права власності на об’єкт незавершеного будівництва.

Як з’ясувалося, товариством умови інвестиційного договору не виконано, школу не добудовано та в експлуатацію не введено.

Натомість, за договором інвестування право власності на частину об’єкту інвестування у товариства може виникнути лише після введення її в експлуатацію.

Крім цього, Київрадою рішення про відчуження комунального майна не приймалося.

У позові прокуратура вимагає визнати недійсним договір купівлі-продажу приміщення недобудованої школи, витребувати його з незаконного володіння та повернути у комунальну власність Києва.

Як нагадуються у прокуратурі, за законодавством відчуження об’єктів комунальної власності може відбуватися тільки на підставі відповідного рішення органу місцевого самоврядування, уповноваженого здійснювати правомочності власника майна від імені територіальної громади.

Можливість визнання права власності на недобудоване нерухоме майно у судовому порядку не передбачено.