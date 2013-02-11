Населеним пунктам на Київщині повернули електрику
10:21, 11 лютого 2013Київ
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Відновлено електропостачання 30 населених пунктів
Міста та селища Київщини було знеструмлено 9 лютого / Фото: «Метеовести»
У Київській області станом на 07.00 11 лютого повністю відновлено електропостачання 30 населених пунктів, що були знеструмленні 9 лютого.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
До відновлення електропостачання залучались бригади обленерго, йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, знеструмлення населених пунктів на Київщині сталося внаслідок несприятливих погодних умов: налипання мокрого снігу, пориви вітру.
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