Магазини виділять окремі полиці для соціального хліба

Покупці зможуть чітко відрізняти соціальний хліб від інших сортів

У столичних магазинах, куди постачає свою продукцію «Київхліб», будуть створені окремі полиці для соціальних сортів хліба.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це сказав заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.

«Ми домовилися із «Київхлібом», що всюди, куди підприємство постачає свою продукцію, будуть створені окремі полиці із соціальними сортами хліба. Реалізація такої ініціативи дозволить споживачам чітко відрізнити хліб широкого вжитку виробництва «Київхліб» від будь-якого іншого зі схожою назвою», – зазначив він.

За словами А.Голубченка, кияни можуть придбати хліб широкого вжитку, так званий соціальний хліб, майже в тисячі торговельних точок, які охоплюють усі райони столиці. Так, хліб «Пшеничний» реалізується у 926 роздрібних точках продажу, хліб «Печерський» – у 132, батон «Нива» – у 141, хліб «Український домашній» – у 28, «Арнаут» – у 28.

Надалі в магазинах, що реалізовують продукцію ПАТ «Київхліб», мають з’явитися окремі полиці для сортів хліба широкого вжитку з позначкою підприємства.

Зараз лише у 50 роздрібних торговельних точках є цінники, самоклейки і каталоги, що позначають продукцію столичного виробника хліба. Процес появи окремих полиць для хліба широкого вжитку ускладнюється тим, що більшість торговельних мереж погоджуються розмістити логотип ПАТ «Київхліб» лише на комерційній основі, йдеться у повідомленні.