Вилучений у Київраді ніж відправлено на експертизу

Після допиту активіст повернувся до Київради

Ніж, з яким громадський активіст прийшов сьогодні на засідання Київради, направлено на експертизу.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, нагадавши, що сьогодні об 11.45 по спецлінії «102» до чергової частини Шевченківського райуправління міліції надійшло повідомлення від одного з працівників служби охорони Київради про те, що у приміщення Київради намагався пройти чоловік з ножем.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативно група. По приїзду правоохоронці з’ясували, що працівники служби охорони за допомогою металошукача виявили в одного з громадських активістів, який отримав запрошення на сьогоднішнє засідання сесії, ніж.

Чоловіка було запрошено до Шевченківського райуправління міліції для надання пояснень. Водночас ніж було вилучено для проведення експертизи. Після цього активіст повернувся до приміщення Київради.

Інформацію про зазначену подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Фото: «Коментарі», Влад Руденко