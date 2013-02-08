Столична прокуратура закрила підпільне казино

У ході огляду було вилучено 40 ігрових автоматів / Фото: прокуратура Києва

Прокуратура Києва викрила та припинила незаконну діяльність елітного підпільного грального закладу «Імперія» на вулиці Саксаганського в Києві.

Встановлено, що зазначений заклад працював у особливому режимі, оскільки доступ до гри новим клієнтам забезпечувала тільки особиста рекомендація постійних гравців, повідомляє відділ зв`язків із засобами масової інформації прокуратури Києва.

До того ж однією з умов відвідування грального закладу була висока фінансова спроможність клієнтів, які могли б за одну гру витрачати 20 тис. грн.

При огляді місця події з грального закладу було вилучено більше 40 гральних автоматів та гроші, на які грали відвідувачі.

Відомості про кримінальне правопорушення за фактом заняття гральним бізнесом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідство у кримінальному провадженні доручено Голосіївському райуправлінню міліції.

У ході розслідування буде встановлено власника грального закладу, якому загрожує покарання у вигляді штрафу до 680 тис. грн.

У прокуратурі нагадують, що, відповідно до законодавства, гральний бізнес і участь в азартних іграх в Україні заборонені.