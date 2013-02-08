У Києві пройде показ французьких короткометражок

Кінопоказ відбудеться у кінотеатрі «Київ»

З 14 лютого в Культурному центрі «Кінотеатр «Київ» розпочнеться показ французьких романтичних короткометражок «Магічний Париж».

Таку підбірку до Дня святого Валентина шанувальникам кіномистецтва презентують уже вчетверте, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Цьогоріч глядачам покажуть 8 короткометражних фільмів, що стали учасниками та призерами міжнародних кінофестивалей.

До своєрідного кіноальманаху ввійшли такі стрічки: «Катарсис», «Кохання всупереч», «Насолоджуйся життям», «Маємо поговорити», «Неймовірний доктор Хаус», «Сандрін», «Помаранчі», «Мій любий зомбі».

Глядачі побачать історію сценариста, який перестав відрізняти реальність від кіно; пацієнтки, яка хотіла, щоб її навідав скандальний лікар із серіалу; дівчини, яка завела роман із зомбі, та ще чимало цікавих історій.