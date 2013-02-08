У Києві під кіоском знайдено муляж бомби

Пристрій не містив вибухонебезпечних компонентів

У Києві біля продуктового кіоску на вулиці Срібнокільській була виявлена каністра, обмотана дротами.

Як повідомляє відділ зв`язків з громадськістю ГУМВС України в Києві, інформація про підозрілий предмет надійшла по спецлінії «102» до чергової частини Дарницького райуправління.

За вказаною адресою була направлена слідчо-оперативна група районної міліції, вибухо-технічна та інші оперативні служби.

Після прибуття на місце виклику біля одного з МАФів на перехресті вулиць Княжий Затон і Срібнокільській правоохоронці виявили п`ятилітрову каністру з рідиною, до якої проводами був прикріплений годинник.

Для безпеки громадян працівники міліції одразу обмежили доступ сторонніх осіб до місця знахідки. Вибухотехніки за допомогою спеціального обладнання демонтували пристрій, складові якого вилучили і направили на дослідження.

За попередніми висновками фахівців, це був саморобний пристрій, який не містив вибухонебезпечних компонентів.

Постраждалих немає, збиток не завдано.

Відомості про цю подію внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України «Замах на умисне знищення або пошкодження майна». Розпочато досудове слідство.